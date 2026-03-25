「プルデンシャルとは違うと思っていたのに……」【画像】ソニー生命の郄橋薫社長そう嘆くのは、ソニー生命保険の現役社員・A氏である。ソニー生命のHPより顧客から約22億円もの巨額借り入れ、うち12億円が未返済3月18日、ソニー生命から突如、“お詫び”リリースが発表された。「元営業社員が客から約22億円もの巨額を借り入れ、そのうち12億円が未返済、ということがわかった。客に『高利回りで運用する』と持ちかけて