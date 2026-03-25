ＴＢＳは２５日、都内の同局で定例社長会見を実施。２９日の放送が最終回となる、歌手・和田アキ子が司会を務める情報バラエティー「アッコにおまかせ！」について、龍宝正峰社長が感謝を述べた。龍宝社長は「何より４０年以上という長きにわたり日曜のお昼を支えていただいた」と話し、「長年愛された番組、さらにこの番組をご覧になっていたいた多くの皆さまに心より感謝申し上げるとともに、ぜひ最終回、皆さん見ていただけ