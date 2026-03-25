【広州＝遠藤信葉】香港政府は２４日、反体制活動を取り締まる国家安全維持法（国安法）違反などの罪で有罪判決を受けた香港紙・蘋果日報（アップルデイリー、廃刊）と関連会社２社について、法人登記を抹消し、解散させたと発表した。蘋果日報は中国政府に批判的な論調で知られていたが、創業者の黎智英（れいちえい）氏（７８）ら幹部の逮捕や資産凍結を受け、２０２１年に廃刊した。黎氏や蘋果日報は今年２月、「外国勢力