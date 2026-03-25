けさ、富山市で鶏のふんを乾燥させる作業小屋を焼く火事があり、作業員ひとりが軽いやけどをしました。ニワトリへの被害はありませんでした。警察や消防によりますときょう午前８時ごろ、菓子の製造販売などを展開するセイアグリーシステムの富山市文珠寺にある平屋建ての作業小屋から火が出ているのを作業員が見つけ、別の作業員から消防に通報がありました。火はおよそ１時間後に消し止められ、作業員ひとりが火を消そうと