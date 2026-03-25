新理事に就任し、記者会見する（左から）尾上親方、片男波親方、追手風親方、藤島親方＝25日、大阪市内日本相撲協会は25日、大阪市内で理事会と年寄総会を開き、実質6期目に入った八角理事長（元横綱北勝海）による新体制の職務を決め、浅香山親方（元大関魁皇）が審判部長に就任した。審判部は番付や取組の編成を担う要職で、勝負審判として土俵下で目を光らせる。広報部長には新理事の藤島親方（元大関武双山）が起用された。