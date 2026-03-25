厚生労働省が設ける、デジタル分野等でのリスキリング（学びなおし）を支援する助成金制度。企業が従業員に研修などを行う場合、その費用の一部（最大75％）を助成するものだ。【証拠画像】「週刊文春」が入手した東証上場IT企業の“営業ビデオ”、デジタル分野等でのリスキリングを支援する「人材開発支援助成金」（厚生労働省HPより）だが、この助成金制度が狙われていた。ある東証上場のIT企業が、同社が関与してこの助成