【ソウル＝仲川高志】北朝鮮の朝鮮中央通信によると、金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記は２４日、自身の同国国務委員長再任に祝電を寄せたロシアのプーチン大統領に答電を送り、謝意を示した。正恩氏は、両首脳の信頼関係が「今後の朝露間の堅固さと未来志向性を担保」すると強調。「平壌は常にモスクワと共にある。これは変わることのない意思だ」と訴えた。プーチン氏は２３日の祝電で、「モスクワと平壌の間の包括