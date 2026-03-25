高市首相のアメリカ訪問について国会で集中審議が開かれ、高市首相はトランプ大統領との会談の冒頭発言を「徹夜で考えた」と説明しました。最新情報を国会記者会館から、フジテレビ政治部・岡安夏希記者が中継でお伝えします。高市首相は、首脳会談で鍵となった「世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけ」との発言について経緯を説明しました。高市首相：様々な評価があることは承知している。当日、渡米する飛行機の中で