歌手でタレントのDAIGOさん（47）が自身のインスタグラムを更新。家族で島根県を訪れたことを報告しました。【写真】「こんなに大きく」「かわいすぎ」子ども2人の姿にファン驚きDAIGOさんは「島根、こないだ行きました！」「ばけばけ、おタエさまと三之丞のトークショー！」と投稿。島根県立美術館では3月16日、NHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜、午前8時）で雨清水タエ役を演じている妻の北川景子さんと三之丞役の板