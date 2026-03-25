幼児用二輪車・ランバイクの競技に挑戦する保育園児がいる。小野颯大（そうた）ちゃん（６）＝岡山県倉敷市。１月には愛知県豊田市であった全日本選手権の６歳部門で優勝した。４月の?引退試合?に向けて練習を重ねており「絶対勝ちたい」と闘志を燃やしている。【写真】高速で駆け抜ける王者のコーナリング！ランバイクはペダルやブレーキがなく、足で地面を蹴って進む二輪車。２歳から小学校低学年ぐらいまでの幼児向けで、バ