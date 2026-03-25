“和製”スポーツカーの気になる落札予想価格とは2026年5月16日から17日、イタリアで開催されるブロードアロー主催の「コンコルソ・デレガンツァ・ヴィラ・デステ・オークション2026」において、20年前に登場したホンダのスポーツカーが出品されます。日本が世界に誇るミッドシップスポーツカーを極限まで鍛え上げたこの特別なモデルは、高額での落札が予想されています。【画像】超カッコイイ！ これが1億7000万円超えのホン