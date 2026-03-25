2022年には世界ドラコン王者に輝いたマーティン・ボルグマイヤー（ドイツ）が自身のインスタグラムを更新。小柄なアスリートゴルファーのチャズ・ボウカー（米国）と使用するクラブを交換しての対決を動画で投稿した。【動画】巨漢vs小柄、クラブを交換しても問題なしナイスショットの連発に驚きの声！飛ばし屋のボルグマイヤーは身長193センチの巨漢。一方、ボウカーは身長132センチと小柄ながら、低い重心とコンパクトなスイン