「食」を通じて子ども達が安心できる居場所づくりをしようと、プロバスケットボールチーム熊本ヴォルターズとJA熊本経済連が連携して、こども食堂を開きました。 【写真を見る】春休み初日 中華丼・イチゴを「いただきます！！」熊本ヴォルターズとJA熊本経済連が地元食材で「こども食堂」 「いただきます」 熊本市の田迎小学校の児童育成クラブで開かれたのは、こども食堂「VOLTERS KITCHEN」です。