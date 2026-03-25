鹿児島県十島村の中之島＝2025年7月気象庁は25日、トカラ列島の活火山・中之島（鹿児島県十島村）を26日から、活動を24時間体制で監視する常時観測火山に追加すると発表した。現在は、噴火の兆候は確認されていない。常時観測火山の追加は2016年以来で、全国で計51になる。地元の火山防災協議会が今後、噴火警戒レベルの導入に向けて検討を進める。気象庁によると、中之島は過去に多量の噴煙が観測されるなど、活動が続いてい