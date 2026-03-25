お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（49）が25日、自身のXを更新。サウナで大物スターと偶然一緒になった話を披露した。真栄田は「偶然でさ。今日から広島に旅行に行くんだけど、朝、近所のサウナに行ったのよ。そしたら、サウナに1人男性がいたんだけど、見たらさ、なんと広島の大スター吉川晃司さんでさ。2人きりよ。ドキドキよ」と広島出身の歌手で俳優、吉川晃司（60）とサウナで居合わせたことを明かした。そして「めっち