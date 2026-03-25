新型戦車を用いた攻撃戦術訓練中に戦車に乗る金正恩総書記と娘のジュエ氏＝19日、北朝鮮・平壌/KCNA/Reuters（CNN）北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）総書記は、米国とイランとの戦争は、北朝鮮が核兵器を保持し続ける決断が正しかったことを証明していると述べた。金氏は国会にあたる最高人民会議の演説で、米国を「国家主導のテロ行為と侵略行為」で非難した。金氏は、現在の状況は明らかに、北朝鮮が核兵器放棄を求める米国の圧