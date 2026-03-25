キングコングの西野亮廣が２４日、テレビ朝日系「深夜のダイアン」で、相方・梶原雄太の失踪時を振り返った。キングコングはデビュー直後から若者を中心に人気を博したが、その後梶原に異変が。ネタも覚えてこず、トイレに入ったまま出てこないことがしばしば。極度のストレスで０３年に活動休止となったときのことを振り返った。西野は「（梶原は）失踪したんです。ある日突然。その時に仕事、レギュラー７、８本あったけど