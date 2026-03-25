TBSは25日、都内の同局で3月度の社長定例記者会見を行い、タレントの和田アキ子（75）に言及した。和田が司会の情報バラエティー番組「アッコにおまかせ！」は今月29日の放送を持って約40年の歴史に幕を閉じ、和田とお笑いコンビ、レインボーのジャンボたかお（36）による散歩新番組「アッコとジャンボ」（火曜深夜0時56分）が4月7日からスタートする。合田隆信専務は、和田を新番組に起用した経緯について「『アッコにお任せ』が