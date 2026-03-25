第９８回選抜高等学校野球大会の第７日第２試合（２５日）で花咲徳栄（埼玉）が日本文理（新潟）に１７―０で大勝。２３年ぶり２度目のベスト８進出を決めた。降りしきる雨もなんのその、花咲徳栄打線が大爆発した。３回に四球と敵失を絡めてノーヒットで４点を奪うと続く４回には５本のヒットを連ねて打者一巡の猛攻。２つの押し出し四球などもありこの回一挙７得点で１１―０とリードを広げた。８回にも５安打を集中させて