エンゼルスが開幕前から大混乱に陥っている。エンゼルスは２４日（日本時間２５日）、実に１１人ものロースター変更を行い、驚きの声が上がっている。２０１９年にパドレスでセーブ王に輝いた救援右腕のカービー・イエーツ（３８）が左ヒザ炎症のため１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）入り。さらに今オフ、レッドソックスからトレードで獲得したボーン・グリソム内野手（２５）は左手首捻挫で１０日間のＩＬ入りした。内外野守