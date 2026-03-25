【モデルプレス＝2026/03/25】モデルの近藤千尋が3月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。子供達と作ったハンバーグを公開し、反響を呼んでいる。【写真】36歳3児の母モデル「サイズ感が可愛い」子供達と作った大量ハンバーグ◆近藤千尋、子供達と手作りしたハンバーグを公開近藤は「子供達と作った日」とつづり、子供達と一緒に調理したことを報告。「いびつなハンバーグかわいい 笑笑」と、子供たちが一生懸命に形作ったこ