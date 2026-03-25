【モデルプレス＝2026/03/25】雑誌「otona SWEET」（宝島社）の公式Instagramが3月23日に、更新された。モデル・紗栄子の美しいデコルテが際立つコーディネート姿が公開され、話題を呼んでいる。【写真】メジャーリーガーの39歳元妻「大人の色気」肩落としコーデで素肌際立つ◆紗栄子、肩落としコーデで素肌ちらり投稿では「本日も美しい紗栄子さんをちらり」と、「otona SWEET」の撮影を行う紗栄子のオフショットが披露された。胸