赤字が続き、今後のあり方が検討されていた平成筑豊鉄道について、福岡県の服部知事は25日、鉄道を廃止し、「路線バス」への転換を大きな方向性とすると発表しました。 ■福岡県・服部知事「路線バス案を平成筑豊鉄道の今後の大きな方向性として決定しました。」福岡県の服部知事は25日、平成筑豊鉄道の沿線の9つの自治体トップらに、今後の大きな方向性として鉄道を廃止し「路線バス」へと転換する決議結果を報告しました。平