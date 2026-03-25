ドル円１５９．００近辺、ユーロドル１．１５９５近辺＝ロンドン為替 ロンドン早朝、ドル円は159.00近辺、ユーロドルは1.1595近辺での推移。いずれも本日のドル高圏に位置している。これまでのレンジは、ドル円が158.58-159.05、ユーロドルが1.1587-1.1630となっている。NY原油先物が86ドル台から89ドル台に再び上昇しており、有事リスクが意識されたようだ。一方で、イラン戦争に関しては停戦合意を探る動