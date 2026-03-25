小売物価指数（RPI）（2月）16:00 結果0.4% 予想0.4%前回-0.5%（前月比) 結果3.6% 予想3.7%前回3.8%（前年比) 結果3.5% 予想3.6%前回3.7%（前年比・除くモーゲージ利払い)