◆ファーム・リーグ巨人―西武（２５日・ジャイアンツタウンスタジアム）西武に育成で加入した高橋礼投手（３０）が古巣・巨人戦に６回から登板。ある行動で敵地を沸かせた。昨季まで巨人でプレーしていたサブマリン右腕。慣れ親しんだジャイアンツタウンのマウンドに向かうと、投球練習前に帽子を取り、巨人ベンチに向かって深く一礼した。人間性にも定評のある高橋なりの行動に、スタンドからは自然と温かい拍手が沸き起こ