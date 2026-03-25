広島は２５日、中日との開幕カード２戦目（２８日・マツダ）で女優・藤粼ゆみあが始球式を務めると発表した。「広島東洋カープの始球式を務めさせていただけること、本当に嬉しいです！！地元の広島で小さい頃から親しんできたカープのマウンドに立てると思うと、今からとてもドキドキしています。球場のあの熱気の中で投げられるなんて、まるで夢のようです。当日は感謝の気持ちを込めて思いきり投げたいと思います。カ