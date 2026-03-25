そごう・西武は２５日、今年の９月３０日をもって東京・西武渋谷店の営業を終了すると発表した。隣接するロフト館・モヴィーダ館については単館として営業を継続する。西武渋谷店は１９６８年４月１９日に開店し、渋谷の象徴的な存在として長く親しまれてきた。同社によると、土地建物権利者との間で再開発について２０年間協議を続けていたが、２０２４年７月３日付けで、権利者から同店のＡ館、Ｂ館、パーキング館の賃貸借契