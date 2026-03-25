五塚原古墳の発掘調査で新たに見つかったスロープ状の平らな面＝25日午前、京都府向日市京都府向日市の前方後円墳「五塚原古墳」（3世紀中ごろ）の発掘調査で、前方部の段差部分がスロープ状となっているのが新たに見つかり、向日市埋蔵文化財センターが25日発表した。卑弥呼の墓説がある箸墓古墳（奈良県桜井市）と同様の構造を持つとされ、宮内庁管理のため墳丘内の立ち入りが制限されている箸墓の構造を解明する上で重要な成