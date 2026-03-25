25日の参院予算委員会で国民民主党の山田吉彦議員が、中国の海洋進出による日本に対する「力による現状変更」に今後いかなる対応をしていくのか総理に質問した。【映像】「安全保障環境の創出が必要」高市総理の回答山田議員は「日本が現在置かれている状況は極めて難しい」としたうえで「昨年、中国海警局の船が尖閣諸島周辺の我が国の管轄海域に入った日数は357日に上ります。ほぼ毎日尖閣諸島周辺海域には海警船が入ってき