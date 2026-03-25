北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（朝鮮中央通信＝共同）、ベラルーシのルカシェンコ大統領（ゲッティ＝共同）【モスクワ共同】ロシアの同盟国ベラルーシのルカシェンコ大統領が25日、北朝鮮の平壌を訪問した。国営ベルタ通信が報じた。30年以上、大統領として強権支配を続けるルカシェンコ氏の訪朝は初めて。訪問は26日までの日程で、金正恩朝鮮労働党総書記と会談し、友好協力条約に署名する予定だ。ベラルーシのルイジェンコ