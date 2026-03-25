政府は２４日、超党派の「社会保障国民会議」の下に設置された有識者会議の初会合を開き、所得税減税と給付を組み合わせる「給付付き税額控除」の議論をスタートさせた。制度設計に関する論点整理を進め、政府が目指す夏前までの中間取りまとめに反映させる方針だ。有識者会議は、経済や社会保障の専門家ら１２人で構成され、清家篤・元慶応義塾長が座長を務める。週１回程度開催し、与野党が参加する実務者会議の議論に生かす