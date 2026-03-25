25日、参議院予算委員会において、自民党の浅尾慶一郎議員が高市早苗総理に「日本の北大西洋条約機構（NATO）」加入などを提言した。【映像】高市総理が回答した瞬間（実際の様子）浅尾議員は「我が国の安全保障について質問をさせていただきたいと思います」と切り出し「我が国の安全保障は日米同盟が基軸であります。一方で、我が国は憲法９条のもとに、非常に制限された範囲での集団的自衛権の行使ができるという解釈をして