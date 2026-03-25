お笑いコンビ2丁拳銃（小堀裕之＝52、川谷修士＝52）が25日、大阪市内のクールジャパンパーク大阪SSホールで、舞台小説「奇喜怪快」（3月25〜30日、同所）の取材会に出席した。関西の演劇を盛り上げるべく、話題のテレビドラマや映画から着想したオリジナル舞台を届けるプロジェクト「関西演劇企画」の第2弾。作・演出は高梨由氏。2人は稽古中、主演の宮脇優、里中将道ら共演陣を連れて飲み歩いていたそうで、小堀は「かわいいんで