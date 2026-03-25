ファッションプラザ「パシオス」は、2026年3月25日から29日まで「誕生祭」を開催しています。パシオスのチラシから、注目アイテムを紹介します（御殿場店を除く）。デニムパンツも1100円！目玉は数量限定の"1100円アイテム"です。デニムジャケット、フード付きブルゾン、裏メッシュジャンパー、スポーツアウターなど、ライトアウターが充実しています。ほかにも、カジュアルパンツ、デニムパンツ、フェイクレイヤードプルオーバー