「高輪ゲートウェイシティ」新施設が公開山手線・京浜東北線の高輪ゲートウェイ駅に直結する品川車両基地跡地の複合開発「高輪ゲートウェイシティ」が3月28日に本格稼働を迎えます。それに先立つ3月25日、JR東日本は新たに開業する施設の内覧会を実施しました。【図】そこか！ココが「高輪ゲートウェイシティ」新規開業エリアです高輪ゲートウェイ駅は2020年に開業しましたが、1日あたりの乗車人員は1万4209人（2025年度）に留