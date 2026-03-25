ローソンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。今回は、2026年3月24日から始まったキャンペーンを紹介します。「春のハピとく祭」はオトクがいっぱい【1個買うと1個もらえるキャンペーン】今週の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは、5つ。1つ目の対象商品は、大塚製薬「カロリーメイトゼリー アップル味」（215g）と「カロリーメイトリキッド フルーツミックス」（200ml）です。どち