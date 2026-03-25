広島ドラゴンフライズは3月25日、田方慎哉アシスタントコーチが31日をもって双方合意で退団することを発表した。 田方ACは宮崎工業高校、福岡大学、福岡大学大学院を経て、2013－14シーズンに東京エクセレンス（現横浜エクセレンス）で指導キャリアをスタート。翌シーズンからヘッドコーチを務めると、2016年に福岡大学の男子バスケットボール部監督・HCに就任した。 その