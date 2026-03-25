3月25日（現地時間24日）。シャーロット・ホーネッツは、ホームのスペクトラム・センターでサクラメント・キングスを迎え、134－90で快勝して4連勝をマークした。 この日のホーネッツは、コービー・ホワイトが6本の3ポイントシュートを沈めてゲームハイの27得点に5リバウンドと大活躍。さらにラメロ・ボールが6本の長距離砲を決め切って20得点6リ