きょう東証グロース市場に新規上場したベーシックは、午前９時１５分に公開価格８７０円を７０円（８．０％）下回る８００円で初値をつけた。９時１８分には８３５円に上昇。その後売り買いが交錯する場面もあったが、前場中盤からは８００円トビ台前半でもみ合い、初値と同じ８００円で初日の取引を終えた。 同じくきょう東証グロース市場に新規上場したジェイファーマは、午前９時１５分に公開価