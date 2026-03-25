システムディは２５日の取引終了後、４月３０日を基準日として５月１日付で１株を３株に分割すると発表した。株式の流動性向上と投資家層の拡大を図る。２６年１０月期の期末一括配当予想については、株式分割前の水準で従来の見通しから１円増額して３３円（前期は２８円）に増額した。株式分割を考慮した水準で期末一括配当予想は１１円となる。 出所：MINKABU PRESS