フライトソリューションズがこの日の取引終了後に、マルチ決済装置の新モデル「ＩｎｃｒｅｄｉｓｔＰｒｅｍｉｕｍ３」の大口受注を獲得したと発表した。旧モデルを導入している取引先からの受注で、受注金額は２５年３月期売上高（３０億６３００万円）の１０％以上。２６年１１月から２７年１月の納入を予定していることから、２６年３月期業績への影響はないとしている。 出所：MINKABU PRESS