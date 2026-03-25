リンクをコピーする

○経済統計・イベントなど ０８：５０日・企業向けサービス価格指数 ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 １６：００独・ＧＦＫ消費者信頼感調査 １６：４５仏・企業景況感指数 １６：４５仏・消費者信頼感指数 ２１：３０米・新規失業保険申請件数 ２１：３０米・失業保険継続受給者数 ※米・７年物国債入札 ※インド市場が休場 ○決算発表・新規上場など 決算発表：ハニーズ