タイミーは２５日の取引終了後、取得総数１００万７２８０株（自己株式を除く発行済み株式総数の１．００％）、取得総額１４億６０５５万６０００円を上限とする自社株買いを実施すると発表した。取得期間は３月２６日から５月３１日まで。東証における市場買い付けを通じ取得する。 出所：MINKABU PRESS