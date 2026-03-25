チェルシーに所属するエクアドル代表MFモイセス・カイセドが、同クラブでのプレーに集中していることを強調した。チェルシーではアルゼンチン代表MFエンソ・フェルナンデスが先日、来季もチェルシーに残留するのかどうかをアルゼンチンメディア『ESPN』で聞かれた際に「それはわからない。今は目の前の試合に集中している。その後にはワールドカップもあるし、それからどうなるかは見ていこう」と発言。レアル・マドリードから