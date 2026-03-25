リバプールは現地３月24日、モハメド・サラーが2025-26シーズン終了後に退団すると発表した。現在33歳のFWは、2017年夏にローマからリバプールに移籍。ここまで公式戦435試合に出場し、255ゴールを挙げるなど、チームのエースとして活躍してきた。サラーの退団が公表されたその日、同じく17年夏にハル・シティからリバプールに加入したDFアンドリュー・ロバートソンが、自身のインスタグラムを更新。９年間を共に過ごした同