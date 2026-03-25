ローツェ [東証Ｐ] が3月25日大引け後(15:40)に業績修正を発表。26年2月期の連結経常利益を従来予想の306億円→326億円(前の期は354億円)に6.5％上方修正し、減益率が13.6％減→8.0％減に縮小する見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の234億円→190億円(前の期は236億円)に18.9％下方修正し、減益率が0.6％減→19.4％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて