25日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日清算値比1240円高の5万3480円で取引を終えた。出来高は4万3372枚だった。この日の日経平均株価の現物終値5万3749.62円に対しては269.62円安。 株探ニュース