25日15時45分、TOPIX先物期近2026年6月限は前日清算値比74.5ポイント高の3620.5ポイントで取引を終えた。出来高は7万4206枚だった。この日のTOPIXの現物終値3650.99ポイントに対しては30.49ポイント安。 株探ニュース