25日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比700ポイント高の3万2895ポイントで取引を終えた。出来高は2111枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万3067.51ポイントに対しては172.51ポイント安。 株探ニュース